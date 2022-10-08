Hicri takvime göre belirlenen kandil günleri Muharrem ayının gelmesiyle birlikte başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili ekim ayı içerisinde kutlanacak. 7 Ekim’de idrak edilecek Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş sürerken Müslümanlar tüm hazırlıklarını da tamamlamak istiyor. Bu özel gecede ibadet etmek isteyenler Mevlid Kandilini tam manasıyla kavrayabilmek adına ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? İşte Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!