Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2023 Mevlid Kandili tarihi ve dini günler takvimi

        Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2023 Mevlid Kandili tarihi ve dini günler takvimi

        2023 mevlid kandili ile ilgili araştırmalar başladı. Bu yılın son kandili olacak mevlid kandilinin idrak edileceği tarih belli olmuş durumda. İslam alemi için en kutsal günlerinden biri olan mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği, bu günde nasıl ibadet edileceği ve oruç tutmanın farz olup olmadığına ilişkin ayrıntıları derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam dünyasının heyecanla beklediği mevlid kandili için artık geri sayıma geçildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce inanan vatandaşın hakkında araştırmalara başladığı mevlid kandili ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 mevlid kandili tarihi, ibadetleri ve oruç tutulup tutulmayacağına dair detaylar...

        • 2

          2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

          İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili 2023 yılında 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

        • 3

          MEVLİD NE DEMEK?

          Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

        • 4

          MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

          Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almasa da Allah rızası için oruç tutmanın bir sakıncası bulunmuyor.

        • 5

          MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

          Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak kandil günü oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        Habertürk Anasayfa