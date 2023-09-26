Mevlid-i Nebi yani Mevlid Kandili bu gece kutlanacak. Bu geceki kandil öncesinde "Mevlid Kandili'nde ne oldu?" ve "Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir?" sorularının cevabı merak ediliyor. Araştıranlar için Mevlid Kandili'yle ilgili detayları haberimizde derledik.