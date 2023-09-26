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        Haberler Gündem Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır?

        Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır?

        Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat ve ne zaman ve saat kaçta kılınır? Bu gece idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde ibadete edecekler ve namaz kılacaklar bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:36
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        • 1

          Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? Bu gece iabdet edecekler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için Mevlid Kandili namazıyla iligli detayları haberimizde derledik. İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı...

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

          Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

          “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

          Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

          Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

          Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

          İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

          Mevlid Kandili'nde kılanan namazlardan olan tesbih namazı için net bir saat bulunmamakla beraber akşam veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Ancak diğer tüm ibadetler gibi tesbih namazı da kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        • 4

          MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

          Tesbih namazı dört rekâttır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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