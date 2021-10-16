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Mevlid Kandili mesajları 2021! Dualı, yazılı ve şiirli Mevlid Kandili mesajları nedir? En anlamlı kandil mesajları

Müslüman alemi için mübarek Mevlid Kandili zamanı geldi çattı.. İslam ülkelerinde 17 Ekim Pazar günü Hz. Muhammed'in doğum günü niyetine Mevlid Kandili olarak kutlanacak. Kandilde büyüklerine ve küçüklerine sevgisini aktarmak, onları hatırladığını ve önemsediğini bildirmek isteyenler en güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını araştırıyor. 2021 Mevlid Kandili Mesajları: Dualı, resimli ve yazılı Mevlid Kandili mesajları...

16.10.2021 - 21:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

  • Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için.... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

  • Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. 

  • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

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