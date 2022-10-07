Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Mevlid Kandili için özel kandil simidi tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mevlid Kandili için Kandil simidi tarifi ve yapılışı!

7 Ekim Cuma gününün Mevlid Kandili olarak idrak edilmesi sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında ev yapımı kandil simidinin tarifini araştırıyor. İşte Mevlid Kandili için özel kandil simidi tarifi!

07.10.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mevlid Kandili sebebiyle Allah rızası için komşularına ya da ihtiyaç sahiplerine kendi yaptığı kandil simidini dağıtmak isteyen vatandaşlar kandili simidi tarifini araştırıyor. İşte evde yapabileceğiniz kandil simidi tarifi...

  • KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),

    150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

    1 çay bardağı sıvı yağı,

    2 çorba kaşığı yoğurt,

    3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam

    2 çorba kaşığı toz şeker,

    2 tatlı kaşığı mahlep

    2 çorba kaşığı sirke,

    1 tatlı kaşığı tuz,

    1 paket kabartma tozu

    Aldığı kadar un.

  • KANDİL SİMİDİ HAZIRLANIŞI

    Bir kap içerisine yumurta, yoğurt, eritilen yağ, sirke, şeker, sıvı yağı, tuz alınır ve çırpılır. 

    Çırpma işleminden sonra kabartma tozu, mahlep ve yavaş yavaş un eklenir.

    Hamur yoğrulur ve sonrasında yumurta büyüklüğünde parçalar alınır yuvarlanarak simit haline getirilir.

     

    Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirilir.

  • KANDİL SİMİDİ HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR

    Simitleri pişince hemen fırından alın yoksa çıtırlıkları kaybolur.

    Simitler pişince ilk olarak yumuşak olabilir sakın daha fazla pişirmeyin, soğudukça normal kıvamını alacaktır.

     

    Simitleri dinlenmeye bırakın.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.