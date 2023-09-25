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        Haberler Gündem Mevlid Kandili anlamı, önemi ve İslamdaki yeri nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu?

        Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte, Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti

        Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nde eller semaya açılacak ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu kutsal geceye kısa bir süre kalmasıyla Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi merak konusu oldu. Bu kapsamda "Mevlid Kandili'nde ne oldu, ne demek?" sorusu gündeme geldi. İşte, Mevlid Kandili önemi, anlamı ve fazileti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:06
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        • 1

          Mevlid Kandili için geri sayım sürüyor. İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi her sene Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Bu özel gecede ibadet etmek isteyenler Mevlid Kandili faziletlerini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte, Mevlid Kandili önemi, anlamı...

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

          Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

        • 3

          Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

          Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.

        • 4

          O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

          Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

        • 5

          MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

          Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

          Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

          Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

        • 6

          MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

          Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        • 7

          Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

          Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        • 8

          O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

          Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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