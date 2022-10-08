Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gününde araştırılıyor. Mübarek Cuma gününde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili de eda edilecek. Sevdiklerine 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' mesajları göndermek isteyenler Resimli Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, farıklı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli, yeni Mevlid Kandil mesajları ve sözleri çeşitleri...