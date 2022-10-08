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KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, hadisli, kısa, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları! Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun ve Hayırlı iyi Kandiller mesajları

En güzel, anlamlı ve resimli Mevlid Kandil mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, 7 Ekim gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam alemi için kutsal olarak kabul edilen günlerden biri olan Mevlit Kandili bugün idrak edilecek. WhatsApp, Instagram ve Twitter üzerinden 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajı paylaşmak isteyen Müslümanlar en güzel, farıklı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli, yeni Mevlid Kandil mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, 2022 Resimli Mevlid Kandili mesajları...

08.10.2022 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gününde araştırılıyor. Mübarek Cuma gününde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili de eda edilecek. Sevdiklerine 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' mesajları göndermek isteyenler Resimli Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, farıklı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli, yeni Mevlid Kandil mesajları ve sözleri çeşitleri...

  • EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022

    Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

    EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ İÇİ TIKLAYINIZ

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    MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADET VE DUALAR İÇİN TIKLAYIN

  • Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

    Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

  • Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...

  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

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