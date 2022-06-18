1890 tarihli dergah sayım defterlerinde ise bu kıyafetlerin Hazreti Mevlana´ya izafe edildiği, Hazreti Şems´e ait bir kıyafet olduğu, Sultan Veled´in bir gömleği olduğu, hatta Mevlana´nın babası Sultan-ı Ulema´nın da bir kıyafeti olduğunu biliyoruz. Bu kıyafetlerin 16 tanesi çok kötü durumdaydı. Ama Hazreti Mevlana´ya ait olması nedeniyle dergah içeresinde uzun süre saklanmış. Bu kıyafetler yüzyıllarca her hafta giyildiği için yıpranmış vaziyetteydi" diye konuştu.