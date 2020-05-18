Mevlana'nın dergahında koronavirüs sessizliği - KONYA

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.Geçen yıl 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yıldaki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kıran Mevlana Müzesi, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm müze ve ören yerlerinin kapalı olması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.Mevlana Müzesi'nin yanı sıra kentteki Çatalhöyük ile Karatay Çini Eserler Müzesi, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, Etnografya Müzesi ve Arkeoloji Müzesi gibi birçok müzede de sessizlik hakim.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.Konya'ya gelen turistlerin en çok Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğini dile getiren Karahan, şunları kaydetti:"Salgın nedeniyle müzeler kapalı olduğu için Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi başta olmak üzere birçok müzemizde sessizlik hakim. Büyük ihtimalle Kültür ve Turizm Bakanlığımız 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm müzeleri ziyarete açacak. İnşallah yavaş yavaş yerli turistlerin gelmesiyle de müzelerimiz yeniden hareketlenecek. Daha sonra eylül ayında yurt dışından gelmesini beklediğimiz turistlerle de şehrimiz ve Mevlana Müzesi hareketli olduğu eski günlerine kavuşacak."- Tamamen normalleşme 2021 yılındaSalgının ardından otelcilerin maliyetlerinin yükseleceğini belirten Karahan, "Bu artan maliyetlerle beraber turizmde biraz fiyat artışları olabilir. Tabii salgından dolayı tüm dünya genelinde turizmde yüzde 70 civarında daralma olacak. Yine ülkemizde eylül ayı itibarıyla kontrollü ve belirli ölçülerde turizm hareketliliğinin olmasını bekliyoruz. Ancak gerçekte tamamen normalleşmenin de 2021 yılının nisan ayında olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.- Mevlana MüzesiKonya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından, Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin, Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstüne de "Kubbe-i Hadra" (Yeşil Kubbe) yaptırıldı.1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.
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