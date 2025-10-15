Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Mevlana: Mest-i Aşk', Avrupa'da da gösterime girecek

        'Mevlana: Mest-i Aşk', Avrupa'da da gösterime girecek

        Mevlana ile Şems arasındaki dostluk, aşk ve arayış temasını sinema diliyle yeniden yorumlayan 'Mevlana: Mest-i Aşk', Avrupa'da da gösterime girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da da gösterime girecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Mevlana: Mest-i Aşk',Content Turkey tarafından izleyicisiyle buluşturulacak. Türk ve İranlı oyuncuların kamera karşını geçtiği filmi, Hassan Fathi üstlendi.

        Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarının beyazperdeye taşınacağı 'Mevlana: Mest-i Aşk', Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyacak.

        Mevlana ile Şems arasındaki dostluk, aşk ve arayış temasını sinema diliyle yeniden yorumlayan film, yalnızca tarihi bir döneme ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini beyazperdeye aktaracak.

        REKLAM

        Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini'nin başrollerini paylaştığı 'Mevlana: Mest-i Aşk'ın müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı.

        'Mevlana: Mest-i Aşk', Türkiye'nin yanı sıra; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç'te de gösterime girecek.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mevlana: Mest-i Aşk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Habertürk Anasayfa