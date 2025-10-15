'Mevlana: Mest-i Aşk', Avrupa'da da gösterime girecek

'Mevlana: Mest-i Aşk',Content Turkey tarafından izleyicisiyle buluşturulacak. Türk ve İranlı oyuncuların kamera karşını geçtiği filmi, Hassan Fathi üstlendi.

Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarının beyazperdeye taşınacağı 'Mevlana: Mest-i Aşk', Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyacak.

Mevlana ile Şems arasındaki dostluk, aşk ve arayış temasını sinema diliyle yeniden yorumlayan film, yalnızca tarihi bir döneme ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini beyazperdeye aktaracak.

Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini'nin başrollerini paylaştığı 'Mevlana: Mest-i Aşk'ın müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı.

'Mevlana: Mest-i Aşk', Türkiye'nin yanı sıra; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç'te de gösterime girecek.

