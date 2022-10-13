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DenizBank üye iş yerlerine cepten ödeme alma imkanı sunduğunu duyurdu. Banka üye iş yerleri için cep telefonlarını ek bir uygulama indirmeden POS cihazına dönüştüren POSum Cepte servisini hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre MobilDeniz'e entegre edilmiş POSum Cepte fonksiyonu ile bankanın mevcut mobil uygulaması kullanılarak kartlı ödeme alma imkanı sağlanırken, detaylı işlem hareketleri ve POS ciroları da takip edilebiliyor.

HIZ KAZANMAK İÇİN TEKNOLOJİYE YATIRIM

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran; üye iş yerlerine cepten ödeme alma imkânı sunan hizmeti, MobilDeniz’e entegre şekilde sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hıçkıran; “Bundan önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, taksilerde POS cihazına gerek olmadan kartlı ödemelerin yapılabildiği BiTaksiPOS uygulamasını hayata geçirmiştik. Şimdi güvenli ve hijyenik ödeme avantajını bütün sektörlere genişletmenin yanı sıra; ayrı bir uygulama gerektirmeksizin, mevcut bankacılık uygulaması üzerinden bunu mümkün kılan Türkiye’deki ilk banka olduk. Basit usulde vergilendirilen üye iş yerlerimiz, MobilDeniz’e giriş yaptıktan sonra, POSum Cepte üzerinden internet erişimi bulunan her yerde kredi ve banka kartıyla ödeme alabilecekler. Sunduğumuz bankacılık deneyimi ile müşterilerimizin yaşantısını ihtiyaç duydukları hız ve pratiklikte kolaylaştırmak için teknolojiye yaptığımız yatırımı artırarak devam ettireceğiz” dedi.