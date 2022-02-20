Metruk gecekondunun çatısı üzerine çöktü

AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yıkılan gecekondunun altında kalan kişi yaralandı.

Ferhat K., Kale Mahallesi'ndeki kullanılmayan gecekonduya odun almak için girdiğinde binanın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan Ferhat K.'yi, gürültüyü duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri kurtardı.

Bilinci açık ve başında kanama olduğu öğrenilen Ferhat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Mustafa Yurtaşan, olayı şöyle anlattı: "Saat 14.00 sularında balkonda otururken bir gürültü duyduk. Kardeşimle koştuk. Buranın yıkılması gerekiyordu ama yıkılmadı. Vatandaşı çıkardık. Kafasında yarıklar vardı. Hastaneye kaldırdık."

Yurtaşan, mahalledeki metruk binaların keşfinin yapılarak yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.