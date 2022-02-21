Metruk evin duvarın çocuğun üzerine çöktü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yeşil Mahallesi'ndeki metruk eve giren M. D. (10), çöken duvarın altında kaldı.

Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Eski Mahalle'deki mezarlıkta toprağa verildi.

#video#755634