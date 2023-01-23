Metruk binada kadın cansız bedeni bulundu

Antalya'da, metruk bin önündeki çalılık alanda kadın cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki metruk binaya giren bir kişi, yerde bir kadının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Madde bağımlısı olduğu düşünülen kadının avucunda kuş tüyü bulunduğu, yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.