Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak - İSTANBUL

Yüzde 75'i tamamlanan hattın Gayrettepe'den başlayarak Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy'den geçeceğini belirten Cebeci, "Çalışmada 75 kilometre tünel inşaatı, 9 adet istasyonun kaba inşaatı, makas, acil kaçış ve servis istasyonu yapıları yer alıyor. Hat üst yapı işleri, ince inşaatla elektromekanik montaj faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü uhdesinde ve KKC Marmaray müteahhitliği altında yürütülen projede, 4.600 personelin 24 saatlik vardiyayla çalıştığını ifade eden Cebeci, projeyi hedeflenen sürede tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.İnşaat mühendisi Cebeci, şunları söyledi:
"İlk kez bu projede milli bir sinyalizasyon firması tarafından sinyal işleri tamamlanmaktadır ve işletmede çalışacak trenlerin de yüzde 60 millilik esasına uygun şekilde yerli üretimi hedeflendi. Tamamlandığında İstanbul'un trafik ve ulaşım anlamında yüz akı projelerinden biri olacaktır. Diğer hatlarla Gayrettepe istasyonundan, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ne, Yenikapı-Taksim-Hacıosman metro hattına ve Metrobüs hattına, Kağıthane istasyonundan Kabataş-Mahmutbey metro hattına, İstanbul Havalimanı metro istasyonundan Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantı olacak. Türkiye'de mevcut metroların hız limiti 80 kilometre. Türkiye'deki ilk defa 120 kilometre hızla çalışacak bir metro bu. Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyir süresini yaklaşık 30 dakikaya düşürecek."
Nisan 2021'de Kağıthane'den İstanbul Havalimanı terminal istasyonuna kadar olan kısmının açılmasının planlandığını belirten Cebeci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı birçok 'en'leri bünyesinde barındıran, ülkemizin en büyük ulaştırma projelerinden birisidir. Çünkü, bu hat Türkiye'nin 37,5 kilometre çift tünelle en uzun ve 120 kilometreyle en hızlı metro hattı. Aynı anda 10 adet tünel açma makinasının eş zamanlı olarak çalışmış olmasıyla rekor sürelere varan hızda tünel kazılarının yapılması ve planlanan tarihlerde açılması durumunda da güzergah uzunluğu dikkate alındığında en hızlı sürede açılacak metro hattı olacak."
- "15 dakikada Mecidiyeköy'e varacağız"
Hattının geçeceği güzergahta yaşayan vatandaşlardan Coşkun Ceylan, yeni hatla kent trafiğinin rahatlayacağını belirterek, "Bu kalabalık nüfusa metro gerekli. Yapanlardan Allah razı olsun. Vatandaşın kesinlikle ihtiyacı vardı. Metro olursa, ben metroyu kullanacağım. Hem güzel, hem rahat hem de gitmek istediğimiz yere kısa sürede varılıyor." dedi.
Kemerburgaz'da çalışan Hila Yıldırım da iş yerine varmak için her gün toplu taşıma aracı kullandığını ifade ederek, "Metro geldiği zaman 15 dakikada Mecidiyeköy'e varacağız. Vatandaşlar metroyu kullanacak, herkes onu bekliyor." dedi.
Haluk Yılmaz da "Havalimanına ulaşmada, Kemerburgaz'da yaşayanlar sıkıntı çekiyor. Etraftan gelip geçenler sürekli 'Havalimanına nasıl giderim?' diye soruyor. Bir an önce açılmasında fayda var. Merkezden havalimanına gitmek 1,5 saati buluyor ama metroyla bu süre daha da kısa olacak." ifadelerini kullandı.
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