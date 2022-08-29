Bu yıl daha önceki senelerde bulunmuş Roma Hamamı'nın su kuyusunu temizledik. Yaklaşık 12 metre derinliğinde ve ince bir işçiliğe sahip yapı. Bizi çok sevindiren bir şey oldu. Özellikle kuyunun son 2 metresinde aynı döneme ait çok sayıda parçalar halinde amfora ve su testisi bulduk" diye konuştu.