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Su kuyusunda heyecanlandıran keşif... İlk kez toplu halde bulundu - Haberler

Metropolis'te ilk kez toplu halde amfora ve su testileri bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında açılan kuyuda, 1800 yıllık 150 amfora ve su testisi bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis'te ilk kez toplu halde amfora ile su testileri karşılaştıklarını söyledi

29.08.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İzmir'in Torbalı ilçesinin Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında bulunan ve 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor.

     

  • DHA'nın haberine göre 1990'dan bu yana kazı çalışmaları yapılan antik kent ve çevresinde, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik dönemde görülen ilk yerleşim izleri; Arkaik ve Klasik Çağ, Helenistik Dönem, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar aralıksız görülüyor.

  • Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, şehrin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatro ile Roma Hamamı'nın çevresinde yürütülüyor.

  • Kazı çalışmalarında, ilk kez Metropolis'te toplu halde amfora ve su testileri bulundu. Bulunan 1800 yıllık toplam 150 amfora ve su testisinin çoğunun parçalanmış olduğu belirtildi.

  • Parçalanmış amfora ve testilerin onarımı için çalışma başlatıldı. Onarımın ardından eserlerin müzeye teslim edileceği kaydedildi.

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