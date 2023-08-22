"BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTER"

Prof. Dr. Boris Dreyer ise yazıta ilişkin, "Metropolis meclisinde halkın, M.Ö. 55 yıllarında Roma'nın Asya valisi olarak görev yapmış Gaius Fabius'ü onurlandırdığı bir eser. O dönemde gerçekleşen birtakım huzursuzlukların bastırılmasından, giderilmesinde bölge için çok önemli bir karakter. Mecliste onun onurlandırılmasına yönelik bir karar alınıyor. Buradaki yazıtta onun belgesini oluşturuyor" diye konuştu.