AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın kazı çalışmalarında kente ait su yapıları ve kilise gibi kamusal ve dini alanların araştırılmasına devam edilecek.

AA'nın haberine göre Ana Tanrıça Kenti olarak bilinen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında keşfedilen 2 sarnıcın da ortaya çıkarılması ve böylece birbiriyle bağlantılı toplam 4 sarnıçtan oluşan su depolama kompleksinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Metropolis Antik Kenti kazılarını 18 yıldır desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak kültür sanat alanında yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan Metropolis Antik Kenti kazılarını, arkeoloji bilimine katkıları, bu topraklarda yaşamış halklarla aramızda günümüzden geçmişe uzanan bir köprü kurması nedeniyle çok kıymetli buluyoruz. Kazıların ilk günlerinde bulunan görkemli kadın heykeli arkeoloji ve tarih bilimine sunacağı katkıları adına bizleri çok mutlu etti. Ana Tanrıça Kenti Metropolis'te antik çağlarda yaşama dair yeni bilgilerin bu yılın kazılarıyla ortaya çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise "Metropolis'te 1990 yılından bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalarla kıraç bir tepenin yıllar içinde bölgede yer alan önemli bir antik kente ve arkeolojik alana dönüşümüne tanık olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönüşümün gerçekleşmesi şüphesiz büyük bir kent olarak Metropolis'teki geniş ölçekli çalışmaların başlangıcından bugüne kadar başta devletimizin kurumları olmak üzere her kesimden kuruluş ve hatta şahıslar tarafından desteklenmesi ile mümkün olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Antik kentte bulunan oldukça iyi korunmuş ve geniş alanlara yayılmış durumdaki mozaiklerin temizlenmesi çalışmaları da sürdürülecek.

Mozaiklerin yüzeyinde zamanla oluşan kireç tabakalarının temizlenmesi, zengin renk ve desen çeşitliliğinin ortaya çıkarılmasıyla mozaikler ziyarete açılacak.

METROPOLİS ANTİK KENTİ HAKKINDA

1990'dan bu yana sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan Metropolis Antik Kenti, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alıyor.

Metropolis'in tarihi, kentin yakınlarındaki Geç Neolitik Çağı ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanıyor.

Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik döneme ait tiyatro, Bouleuterion (meclis binası),stoa (sütunlu galeri) ile Roma İmparatorluğu Dönemi'nde inşa edilen iki hamam yapısı, hamam ve palaestra (spor alanı) kompleksi, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, genel tuvalet, cadde ve sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekanlar bulundu.

Ayrıca bu mekanların kazı çalışmaları sırasında seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazılarda elde edilen eserler, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergileniyor.