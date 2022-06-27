İstanbul Metrosu, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıkalamaya göre; 27 Haziran 2022 Pazartesi günü itibariyle metro yaz tarifesine geçildi ve hatlardaki yolcu yoğunluğuna göre sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Açıklamanın ardından günlük olarak metro kullanmak zorunda olanlar 27 Haziran İstanbul Metro seferleri yaz tarifesi saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Metro seferleri yaz tarifesi saatleri...