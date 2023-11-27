Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Metrolarda koltuk düzeni neden yan yanadır? İşte enteresan nedeni

        Metrolarda koltuk düzeni neden yan yanadır? İşte enteresan nedeni

        Metrolarda koltuklar otobüstekilere göre yan yana dizilidir. İçeriye çok daha fazla koltuk ve yolcu sığdırma imkanı varken metrolarda koltukların neden bu şekilde tasarlandığının cevabı yolcuların metro kullanım alışkanlıklarına dayanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Neredeyse tüm dünyada metroların oturma düzeni yan yana olarak tasarlanmıştır. Otobüslerde ise daha çok yolcu taşıyabilmek için oturma düzeni iki kişilik koltuklar şeklinde tasarlanır. Peki metrolardaki oturma düzeni neden yan yana olacak şekilde tasarlanmıştır?

        • 2

          YOLCULARIN METROYU KULLANMASI DAHA ZOR OLURDU

          Eğer metrolarda oturma düzeni, otobüslerdeki gibi ikişer koltuklu olsaydı yolcuların metroya inmesi ve binmesi oldukça zor olurdu. Metrolar kısa süreli kullanıldığı için bu sistem tercih edilmez.

        • 3

          METRO TASARIMLARI YOLCU DAVRANIŞLARI ÜZERİNE YAPILIYOR

          Metrolar aslında yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanır. Yolcu davranışları metronun özellikle yoğun kullanılmadığı saatlerde gözlenir. Böylece yolcunun iki seçeneği varken hangisini tercih ettiği anlaşılır. Araştırma sonuçlarına göre ise yolcular aslında birbirlerine yakın oturmaktan hoşlanmıyor.

        • 4

          FAZLA KOLTUK OLMASI YOLCULARIN AKIŞINI ENGELLER

          Yolcular metrolarda genellike çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyor. Bu nedenle metro kapıları geniş tasarlanıyor. Metro içinde ne kadar fazla koltuk olursa, insanların koltuklara yerleşmek için orta alanda geçirdiği süre o kadar uzuyor ve bu diğer yolcuların içeri girmesine engel oluyor.

          Kaynak: Transportation Research Board, New York Times

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Habertürk Anasayfa