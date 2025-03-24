Metrolar açıldı mı? 24 Mart Pazartesi Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, kapalı mı?
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla kentteki bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. 19 Mart 2025 tarihinden itibaren M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kullanılamıyordu. Bugün metro kullanmak isteyenler İstanbul'da metroların son durumunu merak ederken Çağlayan, Taksim ve Emniyet-Fatih durakları ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki, bugün metrolar açıldı mı? Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?
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Bugün metrolar açıldı mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana kapalı olan Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim istasyonlarının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kapatılan durakları kullanmak isteyenler ‘’Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?’’ sorularına yanıt ararken Metro İstanbul’dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Metro İstanbul’un açıklaması…
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BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda;
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmıştı.
Metro İstanbul, kapatılan metro istasyonlarının yeniden hizmete açıldığını duyurdu.
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ÇAĞLAYAN, EMNİYET FATİH VE TAKSİM İSTASYONLARI ÇALIŞIYOR MU?
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Emniyet-Fatih istasyonu,
M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye açılmıştır.''
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23-26 MART 2025 İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR
İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Yeni karar doğrultusunda 23 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.
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