Metroda unutulan eşyalar ihale ile satılacak

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Bu yıl yaklaşık 55 bin eşya metroda unutuldu. Kimi dalgınlıktan, kimi aceleden çadırını, maşasını, kazanını unuttu. Kayıp eşyalar Yenikapı'daki merkez depoda muhafaza ediliyor.

İHALE İLE SATILACAK

Unutulan eşyalar arasında hem yükte hem de pahada ağır olanlar var. Onlar kadar pahalı olmasa da manevi değeri yüksek olan eşyalar da unutulanlar arasına girdi. Kayıp eşyaların ihale ile satışı gerçekleştirilecek