İstanbul'da, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında bir genç kıza yönelik taciz olayı yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.'nin (18) arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu.

ŞÜPHELİ KARTAL'DA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.