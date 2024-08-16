Metroda sahipsiz köpeğin ısırdığı turist İBB'ye dava açtı

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İrlandalı turist Samuel Grzywna, tatil amacıyla bulunduğu İstanbul'da, 19 Nisan 2023'te Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz köpek tarafından ısırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Grzywna'nın, burada tedavisi yapıldı.

Tetanos ve kuduz aşısı da yaptıran Grzywna, daha sonra avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla İBB'ye maddi ve manevi tazminat talebiyle dilekçe gönderdi.

Dilekçede, Grzywna'nın belediye bünyesinde hizmet veren Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığı ve feci şekilde ısırılarak yaralandığı anlatıldı.

Grzywna'nın kuduz olma riskiyle karşı karşıya kaldığına değinilen dilekçede, "Tatil amacıyla geldiği metropol bir şehir olan ve bütün dünyadaki turistler için bir çekim merkezi olan İstanbul'da böylesine bir olayla karşılaşmasından ötürü tatilini yarıda keserek yaşadığı ülke olan İrlanda'ya geri dönmüştür." ifadelerine yer verildi. REKLAM İrlandalı Grzywna'nın uğradığı zararın Anayasa'nın 125. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İBB tarafından karşılanmasının istenildiği dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, sahipsiz hayvanların kontrolünün ve bunların tehlikelerine yönelik tedbir alınması bakımından belediyelerin sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bulunduğu izahtan varestedir. Belediyeniz bu yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi ayrıca aktif bir davranışta bulunarak sokak hayvanlarının toplu ulaşım birimlerine girmesine müsaade etmesi nedeniyle müvekkilin köpek saldırısında yaralanmasına neden olmuştur. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarar meydana geldiğinde idarelerin hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen bu zararları tazmin etmeleri gerekmekte olup bu doğrultuda 500 bin lira manevi tazminat ile birlikte müvekkilimizin, idarenizin kusurlu davranışı sebebiyle yaşamış olduğu bu olaydan sonra tedavi maksadıyla yapmış olduğu 902 avro tutarındaki masrafların tazminini talep etmekteyiz.”

REKLAM İBB TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde dilekçeye cevap verildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na atıfta bulunulan yazıda, "Sahipsiz hayvanların süresiz şekillerde bakımevlerinde tutulması söz konusu olmadığından, hayvan bakımevlerinde rehabilitasyon işlemi tamamlanan hayvanlar, sahiplendirilmezse öncelikle alındığı ortama bırakılmaktadır. Sahipsiz hayvanların kent içerisinde insanlarla birlikte yaşamını sürdürmesi kanunla belirlenmiş bir husus olmakla birlikte belediyelerce kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, kayıt altına alma gibi rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir." denildi.

Sahipsiz hayvanlardan kaynaklı ısırma vakası yaşanması ve ALO 153 Çözüm Merkezi'ne anlık bildirim yapılması halinde müşahede işlemi için gerekli değerlendirmelerin yapıldığına değinilen yazıda, şöyle devam edildi: "Isırma eylemi gerçekleştiren hayvanlar, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği'nde belirtilen 10 günlük müşahede süresince bakımevi birimlerimizde tutulmaktadır. İlgili kayıtlı yazıda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılan incelemede, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz hayvan bakımevi birimlerinde başvuru sahibi Samuel Grzywna adına ulaşan köpek ısırması bildirimi tespit edilememiştir. İlgili kayıtlı yazı üzerine 2 Nisan'da şube müdürlüğü ekibimizce bölgede yapılan çalışmada, daha önce rehabilitasyon işlemine alınmayan (küpe ile işaretlenmemiş) sahipsiz hayvana rastlanmamıştır. Bununla birlikte şube müdürlüğümüzce toplu taşıma yapılan durak, istasyon ve benzeri alanlarda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatta belirlenen görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren Büyükşehir Belediyemizin başvuru konusu olayda hizmet kusurunun bulunmadığı mütalaa edilmekte, tazminat talebi tarafımızca karşılanamamaktadır."

MAHKEME, İBB'DEN SAVUNMA İSTEDİ İBB'nin tazminat ve hastane masraflarının karşılanması talebini reddetmesi üzerine İrlandalı turist Samuel Grzywna, İBB hakkında dava açtı. Bunun üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İBB'den olayla ilgili savunma istendi.