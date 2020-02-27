Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.