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Show Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre genç kadın metrobüste tacize uğradı. Üstelik o tacizcinin suç dosyası kabarık çıktı. Yetmedi o tacizci bir de ölüm tehdidi yağdırdı.

TEK BİR İSTEĞİ VAR: YANINA KÂR KALMASIN!

İstanbul'da 23 yaşındaki Cansu Kalender evine gitmek için metrobüse bindi. Altunizade durağında bindiği metrobüste yolcu koltuğuna oturdu. Bir süre sonra yanında oturan erkeğin kendisine dokunarak taciz ettiğini fark etti. Bu taciz yanına kâr kalmasın diye Cansu Hanım konuyu mahkemeye taşıdı.

Taciz davasının ilk duruşması yarın görülecek. Tek bir isteği var, metrobüste yaşadığı tacizin cezasız kalmaması.