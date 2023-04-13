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Metrobüste bıçaklı kavga tüyleri ürpertti

Metrobüs durağında görenlerin tüylerini diken diken eden olay. İstanbul Bayrampaşa metrobüs durağında iki grup arasında çıkan tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Olayı yatıştırmak isteyenlerle birlikte 3 kişi yaralandı

Giriş: 13.04.2023 - 23:30 | Güncelleme: ABONE OL
Metrobüste bıçaklı kavga tüyleri ürpertti
İHA

İstanbul Bayrampaşa metrobüs durağında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri yanındaki bıçağını çıkartarak kavgayı ayırmak isteyenler ile birlikte toplamda 3 kişiyi yaraladı.


Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında taraflardan biri diğerine "sen bana niye öyle dedin" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce metrobüsteki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçağını çıkararak hem kavga ettiği kişiyi hem de kavgayı ayırmak isteyen kişileri yaraladı. Kavga nedeniyle metrobüs şoförü, Bayrampaşa durağında durdu.

Vatandaşlar metrobüsü boşaltırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga nedeniyle bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırgan ise metrobüs durağında bulunan güvenlik tarafından yakalandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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