Metrobüs hattında çalışma: Beylikdüzü yönünde iki durak kapanacak
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek. Çalışma kapsamında, Küçükçekmece Durağı 24 Ağustos'a, Cennet Mahallesi Durağı ise 26 Ağustos'a kadar Beylikdüzü istikametinde geçici olarak kullanıma kapalı olacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.
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Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.
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Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.