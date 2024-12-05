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        Haberler Gündem İstanbul Metrobüs durağında gasp kabusu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Metrobüs durağında gasp kabusu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Şişli'deki metrobüs üst geçidinde pusuya yatan bir adam, kadın yolcuları gasp edip telefonlarını ve paralarını çaldı. Tedirginlik yaratan o şüpheli aylar sonra yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:02
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        Metrobüs durağında gasp kabusu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Şişli'deki metrobüs üst geçidinde pusuya yatan bir adam, kadın yolcuları gasp edip telefonlarını ve paralarını çaldı.

        Tedirginlik yaratan o şüpheli aylar sonra yakalandı.

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