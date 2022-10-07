Metrobüs arıza yaptı, yolcular yolda kaldı

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Zincirlikuyu durağına gelmeden yaklaşık 100 metre gerideki tünelde arızalandı. Bir süre bekleyen vatandaşlar daha sonra araçtan inerek metrobüs yolundan Zincirlikuyu durağına yürüdü.

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