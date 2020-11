Metro Türkiye ve AKUT iş birliği ile deprem eğitimi

AA

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, İzmir’de meydana gelen deprem ve kayıplar tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek için toplumun her ferdinin ve her kesimin konuyla ilgili eğitim alması büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl 12 Kasım’da “Afet Eğitimi Hazırlık Günü" özelinde eğitimler veriliyor.

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro Türkiye de bu önemli günde yeme içme sektöründeki müşterilerinin, tedarikçilerinin ve kendi çalışanlarının katılımı ile online deprem bilinçlendirme eğitim programı düzenledi. Yaklaşık iki saat süren eğitim, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, İzmir’de meydana gelen deprem ve bölgede verilen kayıpların Metro Türkiye ailesini derinden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu acı olay afetlere hazırlıklı olmamızın ve bu konuda toplumu bilinçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun için eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz. Metro Türkiye olarak bu konuda da üzerimize düşen sorumluluğumuz olduğuna inanarak harekete geçtik.

Doğal afetler konusunda ülkemizin en değerli isimlerinden biri olan ve bu konuda öncü çalışmalara imza atmış Nasuh Mahruki ile çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kapsamlı bir eğitim düzenledik. Ülkemize bir daha böyle acılar yaşatacak doğal afetlerin yaşanmaması ise en büyük temennimiz ancak deprem gerçeğini kabul edip hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”

Bu arada, verilen eğitimlerde deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere değinildi.