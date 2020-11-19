Metro Türkiye, Güvenli Gıda Güvenilir Mutfak buluşmasına katkıda bulundu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, online olarak gerçekleştirilen buluşmaya otel, restoran, catering (HORECA) sektöründen sektör profesyonelleri katıldı.

Rehber ile işletmeler gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri güvenli tabaklarla buluşturmak için gereken tüm aşamalar hakkında bilgi sahibi olacak. Tedarikçiler, işletmeler ve tüketicilerde Gıda Hijyen ve Güvenilirlik Kültürü oluşturulmasına da katkı sağlanacak.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi güvenilir gıdaya erişimin ve gıda tedarikinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Gıda Güvenliği Derneği, dernek üyeleri ve 12 sivil toplum örgütünün katılımı, 30 yıldır Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışan Metro Türkiye’nin katkılarıyla restoranlarda tüketilen gıdaların menşei hakkında önemli bir proje başlatarak Tedarik Zincirinde Güven Rehberi'ni hazırladı.

Profesyonel mutfaklarda gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri güvenli tabaklarla buluşturmak üzere yayınlanan bu rehberi hem sektöre hem de şeflere tanıtmak amacıyla Güvenli Gıda Güvenilir Mutfak buluşması gerçekleştirildi.

Dude Table Ajans Başkanı Funda İnansal'in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel ve Merieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci konuşma yaptı.

Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ile pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme-içme sektörüne güvenli ürün ve tedarik seçiminde yol göstermek ve tüketicilerin şeffaflıkla ilgili kaygılarının giderilmesine destek olmak hedefleniyor.

Rehber sayesinde işletmelerin müşterilerine sundukları gıda ürünlerinde güven unsurunu garanti edecek satın alma kriterleri oluşturmaları sağlanacak.

Bu rehber ile işletmeler güvenilir gıda tedarik zincirinde tedarikçi seçiminden, lojistik kriterlere kadar takip edilmesi gereken tüm aşamalar hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca tedarikçiler, işletmeler ve tüketicilerde Gıda Hijyen ve Güvenilirlik Kültürü oluşturulmasına da katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi nedeniyle gıda güvenliği, hijyen ve sağlık konuları tüm tüketiciler için daha fazla önem kazanıyor. Bu dönemde insanlar ne yediğini, yediği gıdanın nerede ve ne şekilde üretildiğini bilmek istiyor. Biz de Gıda Güvenliği Derneği olarak işletmeleri güvenli tedarik süreçleri konusunda bilgilendirmek amacıyla sitemiz üzerinden erişebilecekleri Tedarik Zincirinde Güven rehberini hazırladık. 12 sivil toplum örgütünün katılımı ile hazırladığımız bu rehber sayesinde restoran sahipleri güvenli gıda tedariki konusunda hem tedarikçilerinin nelere uyması, hem de tedarikçileri nasıl seçmeleri gerektiğini öğrenebiliyor.

Ayrıca ürünlerin depolanmasından sevkiyatına kadar tüm lojistik süreçlerde güvenilir bir yol izleme imkanı buluyor. Artık tüketiciler şeffaflık arıyor. Bu şeffaflığı kendilerine sunabilmek için de uygun tedarikçilerden ürün satın alan restoranlara uygunluk kontrolleri sonucunda QR kod veriyoruz. Tüketici gittiği restoranda restorana ait QR kodunu okutarak restoranın kullandığı tüm hammaddelerin üretici, tedarikçi ve marka bilgilerine ulaşabiliyor."

- "Birçok öncü uygulamayı hayata geçirdik"

Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel ise Kovid-19 döneminde hem hijyen ve güvenlik konusu hem de müşterilerin ve çalışanlarının sağlığı en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla birçok öncü uygulamayı hayata geçirdik. Denetim ve analizlerimizi aksatmadan sürdürürken, sektörde bir ilk olarak TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet belgelerini de aldık. Hazırlanmasına katkı sunduğumuz bu rehberle de amacımız gıda güvenliğinin şeffaf bir şekilde sağlanmasını mümkün kılmak. Geniş tabanlı bir katılımla tam 235 kriterden oluşan bu rehberi hazırlarken uluslararası gıda standartlarını dikkate aldık ve bu standartları yerel kriterler ile harmanlayarak ortaya çıkardık.

Böylelikle HORECA müşterilerimizin gıda güvenliği ve aldıkları Kovid-19 önlemlerini tüketiciye rahatlıkla anlatabilmelerini sağlıyoruz. Restoranlara verilecek QR kodu, girişe veya menüye yerleştirilerek tüketiciye tedarikçi hakkında bilgiler veriliyor. Metro Türkiye olarak güvenilir gıdaya erişim konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ette, balıkta ve ham balda tüketicilere sunduğumuz yüzde 100 izlenebilirliği, 2021 yılında meyve-sebze ürünlerimizde de hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Merieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci de günümüzde GDO, organik gıda ve katkı maddeleri konuları dışında ambalajlama, lojistik, şeffaflık gibi ürünü güvenilir kılan diğer konular da öne çıktığını, ayrıca güvenli ürün konusundaki farkındalıkla birlikte vücudun direncini artıran gıdalara da talebin arttığını belirtti.

Taklit, tağşiş ve fırsatçılık konularında da artış olduğunun göz önünde bulundurulduğunda güvenilir marka ve tedarikçilerden ürün satın almanın tüketiciler için büyük önem taşıdığını belirten Demirci, "GGD üyesi olarak biz de rehberin hazırlanmasında görev alan komitede gönüllü olarak yer aldık. Uzun yıllara dayanan belgelendirme geçmişimiz ile global sistemleri de baz alıp ülkemizde bu konuda ne yapabiliriz diye çalıştık. Ham madde ve lojistik gibi farklı alanları inceleyerek sektöre güven tesisi için bir kaynak olacağına inandığımız bu rehberi hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok farklı kriterden oluşan bu rehberin hem üreticilere hem de sektöre ve tüketicilere güvenilir gıda konusunda büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Demirci, "Ayrıca, gıda sanayinin önemli bir oyuncusu olarak denetimlerimizle tüketicileri korumaya, güven yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.