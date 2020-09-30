Metro Türkiye'den 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu

AA

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun dördüncüsünü yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın temel seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2018-2019 dönemindeki performans, aksiyon, hedef ve gelecek planları paylaşılıyor.

Metro Türkiye, izlenebilirliği tedarik zinciri süreçlerine dahil ederek ürünlerinin gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına alıyor, türlerin korunmasına destek oluyor.

Mağaza zinciri, bu yaklaşımla tedarik zincirinde şeffaflığı sağlıyor, müşterileri de sorumlu tüketim konusunda teşvik ediyor.

2014'te başlayan Kırmızı Taze Ette İzlenebilirlik projesi kapsamında Metro Türkiye, et üretimi için yüzde 100 izlenebilirlik hedefine 2018 yılında ulaştı.

2019 sonuna kadar mağazalarında et izlenebilirlik bilgisini e-faturaya aktaran mağaza zinciri, et tedarikçilerinin yüzde 100'ünün barkotlu etiket sistemine geçmesini de sağladı.

Satın alınan tüm etlerin izlenebilirliği ile ilgili Türkiye’de bir ilk olan GS1-128 barkod uygulamasına 2020 yılında başlayan Metro Türkiye'de müşteriler, mağazalarından satın aldıkları tüm karkas ve vakum et ürünlerinin çiftlikten rafa geliş hikayesini faturalarda görebiliyor.

Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliği uygulamalarıyla 2018'de Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü'nün de sahibi oldu.

2019 yılı itibarıyla yüzde 99'u yerel tedarikçi olmak üzere toplam sayısı 5 bin 44 olan tedarikçileri ile geniş bir değer zincirine sahip olan Metro Türkiye, bu zincir boyunca yüksek kalite ve güvenlik standartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenli olarak denetimler ve analizler gerçekleştiriyor.

- Gıda güvenliği için bir yılda 5 bin 461 analiz gerçekleştirildi

Tedarik ettiği ürünleri mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, pestisitler, ağır metaller gibi 1.600 parametre açısından analiz eden mağaza, tüm tedarikçilerini Uluslararası Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) standartları temelinde hazırlanan IFS Global Market Food ve MAS (Metro Assessment Solution) sistemine göre ürün güvenliği ve hijyen gereklilikleri açısından denetliyor.

2019 yılında kendi markasını taşıyan ürünlerdeki tedarikçilerinin yüzde 72'si GFSI gıda güvenliği sertifikasına sahip olan Metro Türkiye, ürün güvenliği denetimlerinin yanı sıra tedarikçilerini sosyal uygunluk denetimlerine de tabi tutuyor.

Yüzde 100 gıda güvenliği hedefiyle gıda ürünlerinde 2019 yılında 5 bin 461 analiz gerçekleştirilen Metro Türkiye mağazalarında, TÜBİTAK tarafından haber verilmeksizin gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimleri kapsamında da yıl içerisinde 199 denetim yapıldı.

Metro Türkiye, hizmet aldığı gıda ürünleri platformlarında uluslararası gıda güvenliği IFS lojistik standardına sahip Türkiye'deki tek kuruluş olarak dikkat çekiyor.

Türk mutfağının değerlerini gelecek nesillere aktarmak için yerel üreticilerden tedarik edilen ürünlerin raflarda tüketici ile buluşmasına kadarki süreçte işin mutfağında olan Metro Türkiye, yerel tohumların kullanımını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyor, yerel tohum kullanılarak yetiştirilen ürünler için yüzde 100 alım garantisi veriyor.

Belirli bir bölgeye ait ürünleri kooperatiflerden alan ve kooperatifleşmeyi teşvik eden Metro Türkiye, çalıştığı kooperatifleri ürün seçimi, ürün miktarının belirlenmesi, etiketleme ve ambalajlama konularında destekliyor ve belli bir standardı yakalamalarını sağlıyor.

- Çevre için 1,5 milyon TL yatırım yapıldı

Metro Türkiye’de tedarikçilerin yüzde 99'unu yerel tedarikçiler oluşturuyor ve tedarikçi ödemelerinin yüzde 98'ini de yerel tedarikçilere yapılan ödemeler oluşturuyor.

Coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerin Türkiye'de, Türkiye'de coğrafi işaret tescili olan ürünlerin AB'de tescil edilmesinden ihracatına kadar bütün süreçleri hayata geçiren Metro Türkiye'nin raflarındaki coğrafi işaret tescilli ve aday ürün sayısı 2017 yılından bu yana yüzde 76 artarak 150’ye ulaştı.

Metro Türkiye mağazalarında coğrafi işaret tescilli ve aday ürünlerin satışları da her yıl artış gösteriyor. 2017 yılına kıyasla 2019 yılında coğrafi işaretli ürünlerin satışı yüzde 53 artarak 330 milyon TL'ye ulaştı.

Pandemi sürecinde de iş ortaklarının operasyonlarını güvence altına almalarına destek veren Metro Türkiye, bu kapsamda Nisan 2020'de yeme-içme sektörüne destek olmak amacıyla "Küçük İşletmem İçin" projesini başlattı.

Metro Türkiye, sorumlu operasyonlar için çevresel etkileri bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. Operasyonlarında ve tedarik zincirinde etkileri azaltma hedefiyle, doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayan mağaza zinciri, enerji tüketimi, sera gazı salınımları ve atık oluşumunu azaltan, mevzuat gerekliliklerin ötesine geçen ve sektöre liderlik eden uygulamaları hayata geçiriyor.

Bu amaç için 2019 yılında toplam 1,5 milyon TL’lik çevre yatırım ve harcaması gerçekleştiren Metro Türkiye, sorumlu işveren olarak yaptığı işin merkezine insanı koyarak çalışan markası olmayı hedefliyor.

- "Metro Türkiye olarak, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz. Sorumlu kurumsal vatandaş olarak üreticilerimizle, yerli ürünlerle ve eğitim verdiğimiz şeflerimizle birlikte insan odaklı, çevreye saygılı, yerel değerleri koruyan, anlamlı ve etkin işlere imza atmak üzere yaklaşık iki milyon müşteriye bu anlayışla hizmet veriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor ve bunun sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarındaki performansımızı şeffaflıkla paylaştığımız 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."