Metro İstanbul'un M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.