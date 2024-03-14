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        Haberler Gündem Güncel Metro İstanbul'dan seferlerle ilgili açıklama

        Metro İstanbul'dan seferlerle ilgili açıklama

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:06
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        Metro İstanbul'dan seferlerle ilgili açıklama
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        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

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