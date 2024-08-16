Metro ile hastane arasına 160 metrelik tünel

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için Narlıdere Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'nu yeniden düzenliyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için istasyona yeni bir çıkış daha kazandırıyor.

160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatmak için hastane bahçesinde yürüyen merdivenlerin ve asansörün olduğu bir giriş ve çıkış noktası oluşturulacak.

Yer altında 160 metre uzunluğunda yaya tüneli yapılarak istasyon ile hastane birbirine bağlanacak. Vatandaşlar, araç trafiği ve dış hava şartlarına maruz kalmadan istasyon ve hastane arasında güvenli erişim sağlayabilecek.

KAVŞAKTA TRAFİK YENİDEN DÜZENLENDİ Önümüzdeki günlerde başlayacak ve 6 ay sürecek çalışmalar öncesinde Mithatpaşa Caddesi İnciraltı Kavşağı üzerinde trafik akışı yeniden düzenlendi. Üçkuyular istikametinden gelip Narlıdere'ye gidecek sürücüler için kavşak düzenlemesi yapıldı. Benzinlik önünde bulunan taşıt yolu trafiğe kapatıldığı için sürücüler kavşağa yönlendirilip sağa dönerek Narlıdere istikametine gidebilecek. İnciraltı'ndan gelen sürücüler de aynı şekilde kavşağa girerek sağa dönüp Narlıdere'ye devam edebilecek. Narlıdere'den geliş istikametinde ise bir değişiklik bulunmuyor.