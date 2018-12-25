Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferlerin aksamasına yol açtı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahsın intiharının ardından metro seferlerinin Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılabildiği öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir