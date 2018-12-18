MeToo hareketi ABD'de ofis partilerini vurdu!

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD'de pek çok şirket, #MeToo hareketine bağlı çekinceler nedeniyle ofis partisi düzenlemiyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de ofis partisi düzenleyen şirket sayısı 2008 yılında yaşanan krizden bu yana bu yana en düşük düzeyde.
İnsan Kanyakları şirketi Challenger, Gray and Christmas'ın verilerine göre ABD bir ofis partisi düzenleyen şirketler bu sene yüzde 65 düzeyinde kalırken, 2009 yılındaki yüzde 62'den bu yana görülen en düşük oran oldu.
Cinsel istismar ve #MeToo çekinceleri insan kaynakları departmanlarını ofis partileri için, "rahatsız edici dans figürleri" ve "kesinlikle öpüşmeme" uyarıları yapmak durumunda bıraktı.
Fox Rothschild Hukuk Bürosu'ndan Nancy Yaffe, çalışanlara sorumluluklarının hatırlatılması durumunda ofis partilerinin geçmişte kalan bir uygulama olmaktan kurtulacağını söyledi.
Yaffe, başarılı ve olaysız bir ofis partisi için şirket yönetimine sorumluluklarını hatırlatmak gerektiğini dikkat çekerek, şirketnin intyernet sitesinde bir kılavuz yayınladı.
Yaffe'nin kılavuzunda, yönetim için, çalışanlarla dans ederken dahi temastan kaçınma ve parti sonrasında çalışanlarla eğlenceye devam etmemeleri konusunda uyarırken, çalışanlar için parti sonrasında iş arkadaşları arasında yatılı misafirlik olmaması gerektiğini vurguladı.
Bir işyeri danışmanlık şirketi olan Nextions'tan Arin Reeves ise, ofis partilerinin giderek popülerliğini kaybettiğini belirtti ve kuşak farkına dikkat çekerek ekledi, "Y kuşağı resmi davetlerde bulunmayı ve kendilerin yaşça büyük insanların yanında bulunmaktan hoşlanmıyorlar."
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