Kim Kardashian ile karşılaştınız mı hiç?



Evet bir kere karşılaştık. Puff Daddy bir akşam yemeği vermişti. Orada yüz yüze geldik. Tuhaf tuhaf baktı.



Vücudunuzda estetik var mı?



Göğüslerim estetik.



Sevgiliniz var mı?



Yok.



Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz?



Fitness programı yapmak istiyorum aslında... Zaten hayatımın büyük bir bölümü sporla geçiyor.



Türkiye'deki oyuncuları ve şarkıcıları takip ediyor musun?



Tarkan ve Ebru Gündeş'i çok dinlerim. Oyuncular arasından ise Burak Özçivit'i beğeniyorum. Yetenekli bir oyuncu.