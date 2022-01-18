"Bizi devamlı böyle yakalıyorsunuz!"

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Metin Yıldız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ceylan Yılmaz ile 31 Aralık 2021'de dünyaevine girmişti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mutlu evlilikleri süren çift, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

"BİZİ DEVAMLI BÖYLE YAKALIYORSUNUZ"

Muhabirlerle sohbet eden ikiliden oyuncu, "Arkadaşlar bizi şık kıyafetlerimizle değil, devamlı böyle yakalıyorsunuz. Oysa evimiz yakın. Evde canımız sıkılıyor, akşam gezmesine çıkıyoruz. Bu sefer size denk geliyor. Davette, galada şık kıyafetlerimizle görüşmek üzere..." dedi.