Metin Yıldız: 3 aylık bir ilişkim var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Metin Yıldız, önceki gün sevgilisi ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Üç aydır birlikte olduğu öğrenilen çift, el ele objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Karıma olan nafakamı her zaman ödedim, ödemeye devam ediyorum. Eski sevgilim konusunda ise; ben onu darbetmedim, o beni darbetti. O ünlü olmak için elinden geleni yapar. Şimdi çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın" açıklamasını yaptı.