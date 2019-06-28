"O kıt aklınla bir daha ironi yapma Metin Uca!" diye yazısına başlayan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, şu ifadelere yer verdi:

Boşuna dememişler; “Allah dostun da hayırlısını versin” diye…

Bir kez daha anlaşıldı ki hakikaten öyleymiş.

Bazen dost görünen, dost sanılan birinin verdiği zararı en azılı düşman dahi veremiyor.

Düşünün…

İstanbul seçiminin üzerinden tam 5 gün geçmiş…

Yüzde 54 gibi rekor bir oyla başkanlığı kazanan CHP’nin daha doğrusu iktidara muhalif tüm cephenin Adayı Ekrem İmamoğlu zafer sarhoşluğuna falan kapılamadan sakin, makul ve beyefendi bir şekilde mazbatasını almış.

Hepi topu 3 ay önce haksızlık, hukuksuzluk yaparak elinden mazbatasını alanlar dahi onun bu beyefendiliği ve olgunluğu karşısında mahcup olmuş…

Bu büyük galibiyeti kabul etmişler ve tebrik üzerine tebrik yağdırıp; “Biz nerede hata yaptık!” derdine düşmüşler…

Bu arada CHP’nin sadece İstanbul da değil… Batıda ki tüm dev metropollerinde başarı kazanmasının mimarı olan partinin genel başkanı olasılıkları hesap edip sağına soluna tüm etrafına sürekli; “Aman şımarmayın! Bize oy veren ya da vermeyen fark etmez İnsanları incitecek, kıracak, üzecek hal ve hareketlerden kaçının! “diyerek tembih üzerine tembih yağdırmış.

Bir lokma çocuğun; “Her şey çok güzel olacak” sloganı ile yola çıkan milyonlar sonunda; “Evet! Her şey çok güzel oldu!” sevinciyle çocuklar gibi mutlu olmuş…

Sorun yok! Sıkıntı yok! Hayat sakince akıyor en güzel haliyle…

Ama “zırt” diye biri çıkıyor ortaya ve deyim yerindeyse bir çuval inciri berbat ediyor!

Berbat da değil aslında rezil ediyor.

Kimden bahsettiğimi yazının başlığından anladınız herhalde.

Metin Uca denilen aklı kıt zavallıdan tabi ki!

Herhalde 20 yıldan fazladır ismini bildiğimiz bir tiptir bu Uca.

Okumadım ama kitap yazdığını biliyorum. Bir de çok önceleri tv‘lerde yarışma programları gibi programlarda sunuculuk yapmıştı.

Geçen yıl CHP’den milletvekilliği adaylığı için bayağı bir çabaladı ama olmadı.

Bu aralar ne işle meşgul profesyonel olarak bilmiyorum.

Bildiğim Twitter adlı mecrada kendi çapında siyaset yaptığı.

Her neyse…

İnsan evladı, aklı başında, okumuş, yazmış bir şey sanıyorduk kendisini…

Ama işte insan ahmak, şımarık ve lümpen olmaya görsün.

Öyle olduktan sonra fark etmiyor okumuş olması, kitaplar yazması, isim, ün sahibi filan olması.

Sonuçta şımarıklığının ve züppeliğin sonucunda tuhaf bir şey çıkıyor ortaya.

Ben aklı kıtlık diyorum, siz ne derseniz deyin.

İşte sözüm ona AK Parti iktidarına sıkı muhalif olan o özgürlükçü, demokrat olan Metin Uca denilen şahıs dün o çok aktif, etkin olduğu Twitter’da öyle bir paylaşım yaptı ki, hem kendini rezil etti hem de dost göründüğü, dostu, taraftarı bilinen Ekrem İmamoğlu’nu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İspark’ta yöneticiymiş gibi uydurduğu Kübra Bur Beyrutlu gibi bir isimle üstelik de bir porno yıldızının fotoğrafını koyarak aklı sıra dalga geçen Uca, kıt aklıyla tam bir alçaklığın altına imza attı.

Yoğundum bütün gün çok geç saatlerde haberdar oldum mevzuudan ve tabii deliye dönünce de oturdum klavyemin başına.

Daha yeni CHP’nin neden kazandığını yazmış ve bu kazanımların devamı için doğru, hakikatli ve dikkatli bir yol izlenmesi durumunda CHP’yi çok güzel bir geleceğin beklediğini söylemiştim.

Hala aynı fikirdeyim ama naçizane bir tavsiyem vara CHP’yi yönetenlere…

CHP’nin kitlelerini politikaları ile yönlendirme sorumluluğunda olanlara…

Özellikle de Ekrem İmamoğlu’na…

Bu Metin Uca ve onun gibi şımarık, dünyadan bihaber, aklı kıtları uzak tutun kendinizden.

Bu Uca ve onun gibi tiplerin yaptığı gerzeklik ilk değil, son da olmayacak.

Çünkü bunların derdi halk malk değil.

Umurunda değil bunların CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun bin bir emek vererek sağladığı başarı.

Elde ettiği kazanım.

Öyle olsaydı, yaptığı o iğrenç, adice paylaşımın milyonlarca halkı aşağılamak olduğunu bilirdi ve yapmazdı!

Bunların derdi kendi isimlerini tartıştırmak, konuşturmak ve bu işler vesilesi ile mümkün olduğunca fazla popülarite sağlamak!

O nedenle bir daha uyarıyorum!

Uzak tutun bu züppeleri çevrenizden.

Olabildiği kadar uzak!