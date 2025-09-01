Metin Tekin: Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk kadrosu değil!

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUK KADROSU DEĞİL"

Tamam şampiyonluk kadrosu değil kabul ediyorum ama rakibinize göre yine önde kalıyorsunuz. Kadroya baktığınız zaman daha güçlü tarafsınız. Beşiktaş beraberliği de yakalayabilirdi ama Beşiktaş, Alanya ile oynuyorsa oyunun kontrolü onda olmalı. Beşiktaş'ın Türkiye ligindeki misyonu budur. Hiçbir skor bulamadan maçı 2-0 kaybetti. Bu maç Sergen Yalçın üzerinden okunmaz ama bu sene de yarışın dışında kaldığınız zaman konuşulacak bir şey kalmayacak.

🎙️ Metin Tekin: "Tamam şampiyonluk kadrosu değil kabul ediyorum ama rakibinize göre yine önde kalıyorsunuz. Bu maç Sergen Yalçın üzerinden okunmaz ama bu sene de yarışın dışında kaldığınız zaman konuşulacak bir şey kalmayacak."