        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Metin Tekin: Beşiktaş ilk yarıyı çöpe attı! - Beşiktaş Haberleri

        Metin Tekin: Beşiktaş ilk yarıyı çöpe attı!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patricks'i 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 mağlup etmesini bildi. Metin Tekin, HT Spor ekranlarındaki "Oyun Aklı" programında mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 00:03 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:03
        "Beşiktaş ilk yarıyı çöpe attı!"
        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patricks ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Beşiktaş-St. Patricks mücadelesini değerlendirdi.

        "BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÇÖPE ATTI"

        Bardağın dolu tarafından bakarsak Abraham 4 gol attı, Joao Mario bugün de gol attı. 4-1'lik deplasman galibiyetinde tur bitmişti zaten. Galibiyet güzeldir ama oyunun içinde neler oldu ona da bakmak lazım. Bugün bakılacak olan nasıl bir oyun sergileneceğiydi. Bu seviye bir takıma 4-1 kazandığınız maçı kaybetme şansınız yoktu ama 2-0'a geldikten sonra Beşiktaş rakibine hayal kurdurttu. Beşiktaş, ilk yarıyı oyun anlamında tamamen çöpe attı. Çok stratejik hatalar yaptı. Teknik adamlık açısından bunlar sorgulanabilecek şeyler.

