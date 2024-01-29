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        Haberler Magazin Metin Şentürk'ün ayağı çatladı - Magazin haberleri

        Metin Şentürk'ün ayağı çatladı

        Metin Şentürk,  geçirdiği bir kaza sonucu ayağının çatladığını duyurdu. Şentürk, sevenlerine "Sizlerin duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:32
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          Metin Şentürk, sevenlerini korkuttu. 57 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği ev kazası sonucu ayağını çatlattığını açıkladı

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          "EN KISA SÜREDE SAĞLIĞIMA KAVUŞACAĞIM"

          Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım; geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizlerin duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" dedi.

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          "BAŞIMIZA GELEN KÖTÜ ŞEYLERİ EĞLENCEYE ÇEVİREBİLİRİZ"

          "Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var" diyen Metin Şentürk, tekerlekli sandalyede çektiği videoda; "Yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA

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