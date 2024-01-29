Metin Şentürk'ün ayağı çatladı
Metin Şentürk, geçirdiği bir kaza sonucu ayağının çatladığını duyurdu. Şentürk, sevenlerine "Sizlerin duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" sözleriyle seslendi
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Metin Şentürk, sevenlerini korkuttu. 57 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği ev kazası sonucu ayağını çatlattığını açıkladı
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"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞIMA KAVUŞACAĞIM"
Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım; geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizlerin duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" dedi.
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"BAŞIMIZA GELEN KÖTÜ ŞEYLERİ EĞLENCEYE ÇEVİREBİLİRİZ"
"Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var" diyen Metin Şentürk, tekerlekli sandalyede çektiği videoda; "Yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA