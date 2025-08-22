Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Metin Şentürk'ün acı günü - Magazin haberleri

        Metin Şentürk'ün acı günü

        Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ün vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metin Şentürk'ün acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Metin Şentürk, kardeş acısıyla sarsıldı. Şarkıcının kardeşi Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Metin Şentürk, yaptığı açıklamada; "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

        "AMANSIZ HASTALIKLA MÜCADELE ETTİK"

        Geçtiğimiz ay kardeşinin kanserle mücadele ettiğini söyleyen Metin Şentürk; "Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun... Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah, hepinizden razı olsun" diyerek, takipçilerinden dua istemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #metin şentürk
        #Bayram Şentürk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Habertürk Anasayfa