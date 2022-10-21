Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Kura çekiminde Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti. Kuradan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ziraat Türkiye Kupası’nı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her ortamından farklı takımlarla bir araya gelme şansı buluyoruz. Geçen hafta Kastamonusporlu dostlarımızı ağırladık. Müthiş bir şölen içinde geçti. Çok keyifli bir gündü. İnşallah kasım ayının ilk haftasında da Ofsporlu sporseverleri ve futbolcuları ağırlayacağız. Sporcu sağlığı çok önemli. İnşallah herhangi bir sakatlanma olmadan, keyifli bir maç olur. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’ee hem de Türkiye Kupası’na talibiz. Seçilir, seçilmez Atamıza gittik. Yarın da Cumhuriyetimizin 100. yılına start olmak üzere Atamızı ziyaret etmeye gideceğiz. Arkasında da Cumhuriyet balosuyla günü sonlandıracağız. Cumhuriyetin 100. yılına büyük önem veriyoruz. 1 aydır yönetim kurulumuzun genel sekreteri Eray Yazgan başkanlığında bir ekip, 100. yıl logosunu hazırlıyordu. Geçen hafta tamamladı ve taraftarlarımızla paylaştık. İnşallah keyifli maçlar olur. Herkes için sakatlıkların olmadığı, hakem hatalarını konuşmadığımız bir dönem diyoruz" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçıyla ilgili ise Öztürk, "Alanyspor kuvvetli bir rakip, diğer 18 takımın olduğu gibi. Ümit ediyorum centilmence, hakem hatalarını konuşmadığımız sadece saha performanslarını konuştuğumuz, güzel, keyifli bir maç olur" şeklinde konuştu.
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