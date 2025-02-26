Metin Keçeli: Komedyenler dışlanıyor, bu sektör için büyük bir kayıp

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; komedi filmlerinin sevilen ismi Metin Keçeli, önceki gün Kuruçeşme sahilinde kız arkadaşı Tülay Hanım ile birlikte görüntülendi.

"DIŞARIDA BIRAKILMAMIZ HEM SEKTÖR HEM DE BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Sektörde yaşanan sıkıntılardan dert yanan Metin Keçeli, komedyenlerin oyunculuk teklifleri alamadığını belirterek; "Bu konuda muzdarip çok arkadaşımız var. Dizilerde oynayamadığımız için biz de sezonu sinemayı bekleyerek geçiriyoruz. Komedi filmlerinin sayısı belli. Komedyenlerin, drama ya da aksiyonda tercih edilmemesi bizi zor durumda bırakıyor. Bunu seyircinin talep ettiğini söyleyemeyiz. Bizim isimlerimiz açıkçası yapımcıların önüne gitmiyor. Dışarıda bırakılmamız hem sektör hem de bizler için büyük bir kayıp. Susuyoruz. 35 yıldır sinema sektörüne emek vermişim ve bugün susup kalıyorum. Bazı işgüzar insanların bizim için yarattıkları bu durumu hoş karşılamıyorum"diye konuştu.