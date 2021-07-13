Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tüm dünyaya adını duyurulan yazar Metin Hara şimdi de oyuncu Hilal Altınbilek ile anılıyor. Metin Hara'nın hayatına dair her şey araştırılıyor. İşte Metin Hara hakkında merak edilenler...

METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı. Üsküdar Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra İstanbul Ünversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Metin Hara, Çapa Devlet Hastanesi’nde 1 sene “Stajyer Fizyoterapist" olarak görev yaptı. Uzun yıllardır kendi içine olan yolculuğu devam eden Metin Hara, seneler içerisinde “tamamlayıcı tıp” diye tanımladığı birçok tekniğin eğitmini aldı.

2008 yılında “Dinle Neyden” adlı filmdeki “Derviş” rolüyle Uluslararası Ankara Film Festivali’nde ödüle layık görüldü. Aynı sene içerisinde dünyanın dört bir yanında verdği seminerler ile büyük beğeni topladı. 40’tan fazla markanın reklam yüzü oldu.

Dünyanın dört bir yanında aldığı eğitimlerle birçok enerji tekniğinin bilgisini modern tıp bilgisiyle sentezleyerek etkin bir tedavi ekolü benimseyen Metin Hara, sevginin ve düşünce gücünün neler yapabileceğini bilimsel ve uygulamalı olarak göstermeye çalışıyor.

2014 yılında üç ktaptan oluşacak ''Aşkın İstlası'' serisinin ilk kitabı olan “Yol”, sadece ilk 3 ayda 100.000’in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca en çok satanlar listelerinde kalmıştır. 2016 yılının Ekim ayında serinin 2. kitabı olan “Dem” okuyucuları ile buluşmuştur.

Metin Hara modern tıbbı reddetmiyor, ama enerji tedavsi yapıyor. Dubai’den Brüksel’e haftanın beş günü, özel şirketlere, CEO’lara, bankalara stres yönetimi ve motivasyon seminerleri veriyor.

METİN HARA TED X KONUŞMASI

2014 yılında Tedx konuşmacısı seçilip 126 ülkede yayınlanan “Başka Bir Dünya Mümkün” adlı konuşmayı yaptı.

METİN HARA HİLAL ALTINBİLEK SEVGİLİ Mİ?

Hilal Altınbilek ve Metin Hara'nın görüntüleri paylaşıldığından beri ikilinin birlikte olup olmadığı merak ediliyort. Hilal Altınbilek'ten de Metin Hara'dan da henüz bir açıklama gelmedi.